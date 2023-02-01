Російська армія гатуватиметься до загострення, щоб було про що відзвітувати перед населенням на річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Справа в тому, що для них (росіян - ред.) якісь дати є визначними. Ви знаєте, що найближчі три тижні - це дата 24 лютого, коли вони почали цю безглузду активну війну проти нашого народу", - сказав Данілов.

За його словами, на цю річницю їм треба про щось звітувати перед населенням, щоб залучати до армії. Тому зараз у них є велике бажання відзначитися якимись перемогами до 24 лютого.

"Саме про це ми говоримо з урахуванням того, що вони то до сторіччя створення СРСР, 22 грудня, збиралися щось робити, то до дати Путіна на 7 жовтня збиралися щось робити. У них постійно є дати, які є для них визначними. Але дати проходять, а вирішення тих питань, які вони хотіли б вирішити, немає", - додав секретар РНБО.

Він зазначив, що, за інформацією розвідок, "ми розуміємо, що росіяни будуть готуватися до загострення".

"Чи вистачить у них сил? Я можу сказати, що та 321 тисяча, яку вони призвали, вже на фронті й наші військові їх перемелюють, частина зараз на полігонах. Ми відстежуємо ситуацію та готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив Данілов.