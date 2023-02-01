Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше двоє загиблих та семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину. Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому в центрі міста, і повністю його зруйнували", - йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА.
За його словами, на місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Певно, під ними можуть бути люди.
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