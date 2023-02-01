Російські війська сьогодні ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше двоє загиблих та семеро поранених - такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину. Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому в центрі міста, і повністю його зруйнували", - йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА.

За його словами, на місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Певно, під ними можуть бути люди.