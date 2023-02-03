Окупанти вночі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські військові сьогодні вночі, 3 лютого, із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє в Telegram керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Протягом ночі армія Росії здійснила обстріл міста Нікополь з використанням ствольної артилерії. Наразі триває огляд місць вибухів. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні Євтушенка
За його словами, в межах інших територій району ніч пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.
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