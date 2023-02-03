Окупанти з артилерії обстріляли центр Торецька [ Редагувати ]
Фото: portal.lviv.ua
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти сьогодні, 3 лютого, обстріляли місто Торецьк у Донецькій області.
Терористи обстріляли місто Торецьк з артилерії, влучили в самий центр.
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