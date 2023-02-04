Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжать [ Редагувати ]
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Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Цього разу, ймовірно, знову на 90 днів.
Про це повідомляє в Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.
"Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів", - написав Железняк.
Він також додав, що відповідні два закони про затвердження указу будуть внесені президентом найближчим часом, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні.
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