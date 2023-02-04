Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Цього разу, ймовірно, знову на 90 днів.

Про це повідомляє в Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

"Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів", - написав Железняк.

Він також додав, що відповідні два закони про затвердження указу будуть внесені президентом найближчим часом, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні.