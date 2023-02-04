У Міністерстві оборони України роз'яснили, яким категоріям військовослужбовців з 1 лютого 2023 року уріжуть виплати. Хто з захисників і скільки отримуватиме, виданню АрміяInform розповів заступник начальника управління соціальної підтримки - начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль.

1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. У постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168 зазначено: додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тис. грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться - як були торік 100 тисяч гривень, так і залишаться 100 тисяч гривень.

З 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50%. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень це мінімальне грошове забезпечення було минулого року - то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тис. грн - три мінімальні заробітні плати.

На «передній» лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень - 120 тисяч гривень на місяць.

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тис. грн також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

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Винагороду в 30 тис. грн щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Таку ж винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тис. грн будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Військовослужбовець отримуватиме щомісячну додаткову винагороду 30 тис. грн, якщо він проходить службу в підрозділі, який включений до складу угруповань Сил оборони країни або в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України і який не перебуває в районі ведення бойових дій, але за умови бойових спеціальних завдань згідно з наказами командирів підрозділів бойових частин.

Підрозділ, який перебував на передовій і зараз перебуває поза межами району ведення бойових дій, він може залишатися в складі угруповань Сил оборони або в резерві Головнокомандувача, і військовослужбовці цього підрозділу також можуть виконувати бойові або спеціальні завдання.

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Якщо ці завдання виконуються, то, перебуваючи поза межами районів бойових дій, військовослужбовці цього підрозділу, який виведений з району ведення бойових дій, матимуть право на отримання додаткової винагороди у розмірі 30 тис. грн.

Винагорода у розмірі 30 тисяч гривень виплачується тільки за період виконання бойових або спеціальних завдань. Враховуючи зазначене, військовослужбовець, який перебуває на лікарняному, при цьому не виконує ніяких бойових завдань, тому за цей період лікування винагорода у розмірі 30 тисяч гривень він отримувати не буде.

За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії.

Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про допомогу сім'ям загиблих військових: як отримати виплати та пільги.