Кабінет міністрів України 27 січня затвердив новий Порядок бронювання військовозобов'язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, щоб підприємство продовжувало працювати.

За даними Європейської бізнес-асоціації, визначення підприємства критично важливим для економіки проводиться за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:

загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро);

сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро);

стратегічним значенням для економіки та безпеки країни;

важливим значенням задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості зі сплати ЄСВ, розміром зарплати - щонайменше середньої зарплати по регіону;

резидентством "Дія Сіті".

Зазначимо, що питання бронювання працівників (що дає їм звільнення від мобілізації до армії) гостро постає для українських підприємств. Адже зараз одним з основних способів набору мобілізованих є роздача повісток через підприємства, керівники яких, за затвердженим наприкінці минулого року порядку, зобов'язані сприяти військкоматам.

У результаті на багатьох підприємствах вже мобілізовано велику кількість працівників-чоловіків, від чого серйозно страждає бізнес.

Тому підприємці давно просили уряд затвердити чіткий порядок бронювання працівників.