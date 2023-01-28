Уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України 27 січня затвердив новий Порядок бронювання військовозобов'язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.
Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, щоб підприємство продовжувало працювати.
За даними Європейської бізнес-асоціації, визначення підприємства критично важливим для економіки проводиться за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:
- загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро);
- сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро);
- стратегічним значенням для економіки та безпеки країни;
- важливим значенням задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості зі сплати ЄСВ, розміром зарплати - щонайменше середньої зарплати по регіону;
- резидентством "Дія Сіті".
Зазначимо, що питання бронювання працівників (що дає їм звільнення від мобілізації до армії) гостро постає для українських підприємств. Адже зараз одним з основних способів набору мобілізованих є роздача повісток через підприємства, керівники яких, за затвердженим наприкінці минулого року порядку, зобов'язані сприяти військкоматам.
У результаті на багатьох підприємствах вже мобілізовано велику кількість працівників-чоловіків, від чого серйозно страждає бізнес.
Тому підприємці давно просили уряд затвердити чіткий порядок бронювання працівників.
по темі
Чи правда, що повістки зараз роздають просто на вулиці? Кого можуть призвати? Про права і обовʼязки чоловіків призовного віку у воєнний час розповість Михайло Манилюк.
У Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
у Білорусі завершено підготовку мобілізованих для Таманської дивізії. Але їхня боєздатність сумнівна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у тому, що союзникам України незабаром вдасться домовитися про постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом
Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.