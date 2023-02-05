Верховна Рада, ймовірно, у найближчі планерні тижні може призначити Василя Малюка головою Служби безпеки України, а Ігоря Клименка керівником МВС.

Про це повідомило кілька інформованих співрозмовників у владі, пише РБК-Україна.

За словами співрозмовників у профільних комітетах Ради, інші кандидати на ці посади не розглядалися, особливо якщо говорити про вакансії на посаду голови СБУ.

Джерела видання в Раді припускають, що якщо нові призначення і не відбудуться на найближчому пленарному тижні, то, скоріше, через регламентні процедури, пов'язані з голосуванням з інших питань.

Зазначимо, що і Малюк, і Клименко наразі очолюють відповідні структури у статусі виконуючих обов’язків.