Рада може призначити нового голову СБУ та міністра внутрішніх справ - ЗМІ [ Редагувати ]
Верховна Рада, ймовірно, у найближчі планерні тижні може призначити Василя Малюка головою Служби безпеки України, а Ігоря Клименка керівником МВС.
Про це повідомило кілька інформованих співрозмовників у владі, пише РБК-Україна.
За словами співрозмовників у профільних комітетах Ради, інші кандидати на ці посади не розглядалися, особливо якщо говорити про вакансії на посаду голови СБУ.
Джерела видання в Раді припускають, що якщо нові призначення і не відбудуться на найближчому пленарному тижні, то, скоріше, через регламентні процедури, пов'язані з голосуванням з інших питань.
Зазначимо, що і Малюк, і Клименко наразі очолюють відповідні структури у статусі виконуючих обов’язків.
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