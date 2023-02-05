Військові показали потужний удар по росіянам на Бахмутському напрямку (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські артилеристи завдали удару по групі російських військових на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в Telegram.
За його словами, удару було завдано бійцями 43 окремої артилерійської бригади вночі за допомогою 110-кілограмового снаряда.
Така успішна атака була проведена за допомогою попередньої аеророзвідки.
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