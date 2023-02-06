Росіяни і далі обстрілюють міста і села на Донеччині: наслідки атаки на Дружківку [ Редагувати ]
Росіяни і далі обстрілюють міста і села на Донеччині. Напередодні двома ракетами вдарили по житловому кварталу та дитсадочку у Дружківці. Поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей. Тож влада вкотре просить місцевих евакуюватися у безпечніші регіони. Більше про наслідки обстрілу розкаже Михайло Манилюк.
По Дружківці росіяни вдарили напередодні вночі. Місто обстріляли із зенітно-ракетного комплексу "С-300". Внаслідок двох вибухів пошкоджено чотири багатоповерхівки, частково зруйнований дитячий садочок!
Оксана, постраждала:
Все побитое, я больше думала за детей. Мы ночью отправили их сразу. Одному 4, другому 9. Как оно полетело к нам. Я с одним спала ребенком, а папа с другим, с меньшим. И я только одного, когда первый удар был, прилетело на нас, я укрыла с головой, говорю - сыночка, только не шевелись, мы спим на стеклах, шоб не порезался.
За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро містян - троє чоловіків та двоє жінок. Людей довелося витягувати із-під завалів!
Найбільше постраждав п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйнований один під'їзд, вибиті вікна, бетонні перекриття просто попадали.
Рідні і незнайомі цілий день допомагали постраждалим розбирати завали. Зібралися люди з усього міста і навіть із сусідніх. Дехто навіть втік із лікарні!
То у меня сваха сдесь жила. Он самый эпицентр, он где они разгребают. Жива, но ранена в нескольких местах, в больнице позашивали, но все равно пришла, розберает все там. Он дочка заберет ее к себе, а куда ж деваться.
Комунальні служби теж розчищали територію. Звільняли від уламків проїзди, забивали фанерою вікна, які постраждали від ударної хвилі.
Спасибо ребятам, вон уже вторую машину грузят, помогают! Аж с Краматорска приехать помочь, вообще, молодцы!
Спеціалісти проводять обстеження пошкоджених будівель, фіксують наслідки руйнації. В міськадміністрації запевнили - мешканців зруйнованого будинку поки що евакувакуюють до "Пунктів незламності". А прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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