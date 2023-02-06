"Подробиці" запускають збір на авто для хлопців з 4 бригади оперативного призначення НГУ, які захищають нас у Бахмуті.

Необхідно зібрати: 200,000₴.

Серед усіх донатерів буде розіграно тубус від ручного протитанкового гранатомета MATADOR RGW 90, який вже відпрацював себе у Бахмуті.

Хто поповнює банку не з Монобанка, обов’язково вказуйте прізвище та ім’я для участі у розіграші!