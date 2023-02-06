Сувенір з Бахмуту за донат: "Подробиці" запускають збір для хлопців з передової [ Редагувати ]
"Подробиці" запускають збір на авто для хлопців з 4 бригади оперативного призначення НГУ, які захищають нас у Бахмуті.
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Необхідно зібрати: 200,000₴.
Серед усіх донатерів буде розіграно тубус від ручного протитанкового гранатомета MATADOR RGW 90, який вже відпрацював себе у Бахмуті.
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