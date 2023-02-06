Посольство України в Туреччині перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок потужного землетрусу, який стався сьогодні вранці у кількох регіонах Туреччини та Сирії. Загинули понад триста людей, в обох країнах.

Це - один з найпотужніших землетрусів за останні сто років. Його магнітуда склала 7 і 8 за 10-ти бальною шкалою. Як проходить рятувальна операція, - розкаже Євген Бригар.

Ці кадри зафільмували очевидці на південному сході Туреччинни. Землетрус настільки потужний, що складає один за одним будинки, як паперові. Підземні поштовхи тривають близько двох хвилин. Потім відбувається ще один землетрус, менш потужний - магнітудою в 5 балів. Одразу після - розпочинається рятувально-пошукова операція.

Під завалами опинилися тисячі людей. На їхнє визволення влада Туреччини відправила рятувальні загони з усієї країни. Людей, що жили на верхніх поверхах, дістають першими.

Біркан, житель Туреччини:

Тут люди досі перебувають під завалами. Мій друг живе в одному з цих будинків. Його діти щойно були врятовані з верхніх поверхів, лише дочка зламала руку. Що ж, побачимо, що буде з тими, хто знаходиться на нижчих поверхах. Дай Бог нам скорішого одужання.

У сусідній Сирії катастрофа не менших масштабів. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про більше двохсот жертв. Усі лікарні переповненні - серед сотень постраждалих люди сподіваються знайти своїх рідних.

Скільки ще триватиме рятувальна операція, ніхто навіть не береться загадувати. Та рятувальники певні, що вродовж дня кількість загиблих лише зростатиме. За інформацією геологічної служби США, сьгоднішній землетрус вважається найсильнішим в Туреччині з 1939 року, коли землетрус такої ж сили забрав життя 30 000 людей. Свої співчуття турецькому народу вже висловив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи.