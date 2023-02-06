У понеділок, 6 лютого, на засіданні Верховної Ради народні депутати України підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє народний депутат України Ярослава Железняка в Telegram.

У Раді підтримали проект постанови про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС щодо необхідності негайного переведення Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Дане рішення підтримали 311 парламентарів.

Депутати звертаються до уряду Грузії з проханням забезпечити для Саакашвілі належну медичну допомогу та дозволити його перемістити за кордон для необхідного лікування.