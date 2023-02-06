Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі [ Редагувати ]
У понеділок, 6 лютого, на засіданні Верховної Ради народні депутати України підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє народний депутат України Ярослава Железняка в Telegram.
У Раді підтримали проект постанови про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС щодо необхідності негайного переведення Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.
Дане рішення підтримали 311 парламентарів.
Депутати звертаються до уряду Грузії з проханням забезпечити для Саакашвілі належну медичну допомогу та дозволити його перемістити за кордон для необхідного лікування.
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