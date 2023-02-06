У Туреччині стався потужний землетрус [ Редагувати ]
У центральній частині Туреччини стався ще один сильний землетрус магнітудою 7,7. Він пішов за землетрусом такої ж потужності на південному сході країни вранці 6 лютого. Про це повідомляє Європейський сейсмологічний центр (EMSC).
Землетрус стався о 13:24 за місцевим часом на 59 км на північний схід від міста Кахраманмараш на глибині 10 км.
За цим виникає ще один поштовх магнітудою 5,7 у тому ж районі та поштовх магнітудою 5,4 на виробництві країни
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