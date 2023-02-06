Зеленський відвідає саміт лідерів ЄС у Брюсселі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів Європейського союзу. Зустріч лідерів ЄС запланована на 9 та 10 лютого та відбудеться у Брюсселі.
Про це повідомляє Belga.
Інформоване джерело видання повідомило, що Зеленський прибуде до Брюсселя у четвер, 9 лютого, на саміт глав ЄС. Однак із метою безпеки точна програма візиту глави держави тримається в секреті.
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