Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні - Spiegel [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Сьогодні, 7 лютого, Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні.
За даними видання, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні.
Перші танки повинні бути доставлені в Україну вже влітку цього року, проте більша їх частина - не раніше наступного року. Згідно з повідомленням уряду, Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері.
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