В окупованому Маріуполі масово перевіряють телефони у школярів [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Російські загарбники масово перевіряють телефони у школярів у тимчасово окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Повідомляється, що окупанти та колаборанти активно шукають мешканців, які підтримують Україну. Перевірки вже поширилися й на дітей. Так, у їхніх телефонах перевіряють підписки на проукраїнські групи та шукають "нацистську" символіку.
"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки (у школі - ред.), не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", - пишуть маріупольці.
Міськрада підкреслює, що росіяни бачать у кожному маріупольці ворога і знають, що люди чекають на деокупацію.
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