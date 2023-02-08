Гуманітарка для спецпризначенців! Футбольний клуб "Динамо" передав допомогу бійцям Служби безпеки України -- на передову.

Фура з наборами сухих супів уже попрямувала на фронт. Це вже другий вантаж їжі швидкого приготування для захисників України. Хлопці навіть у бліндажах зможуть швидко заварити страву, перекусити та зігрітися. Футбольний клуб "Динамо" з перших днів повномасштабного вторгнення росії допомогає найнеобхіднішими речами захисникам України та людям, постраждалим від війни.

Віталій Сівков, перший віцепрезидент "Динамо":

Одна машина така 18-22 тонни. Мова йде вже про сотню тонн вантажів. Колись ми починали ще весною, а зараз вже слідуюча весна. На жаль. Підходять роковини цієї війни тяжкої, кровопролитної. Але ми віримо в те, що все це недарма, що ми досягнемо того, чого хоче кожен громадянин України, хоче перемоги. Спасибі за те, що ви є, за те, що ви робите свою справу, а ми постараємося підтримувати вас. І футбольний клуб і футболісти, і благодійний фонд, всі ми робимо все для того, щоб вам було легше.