ФК "Динамо" передав допомогу бійцям Служби безпеки України [ Редагувати ]
Гуманітарка для спецпризначенців! Футбольний клуб "Динамо" передав допомогу бійцям Служби безпеки України -- на передову.
Фура з наборами сухих супів уже попрямувала на фронт. Це вже другий вантаж їжі швидкого приготування для захисників України. Хлопці навіть у бліндажах зможуть швидко заварити страву, перекусити та зігрітися. Футбольний клуб "Динамо" з перших днів повномасштабного вторгнення росії допомогає найнеобхіднішими речами захисникам України та людям, постраждалим від війни.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент "Динамо":
Одна машина така 18-22 тонни. Мова йде вже про сотню тонн вантажів. Колись ми починали ще весною, а зараз вже слідуюча весна. На жаль. Підходять роковини цієї війни тяжкої, кровопролитної. Але ми віримо в те, що все це недарма, що ми досягнемо того, чого хоче кожен громадянин України, хоче перемоги. Спасибі за те, що ви є, за те, що ви робите свою справу, а ми постараємося підтримувати вас. І футбольний клуб і футболісти, і благодійний фонд, всі ми робимо все для того, щоб вам було легше.
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Клуб регулярно підтримує наших захисників найнеобхіднішим. Цього разу від бійців надійшов запит на гаряче харчування. Тож на передову відправили партію поживних супових наборів.
Дружини та матері, які втратили рідних на війні, отримали змогу відновитися через перевтілення. Вишиванки та макіяж допомогли повернути образ, який ховався за слізьми та сумом.
Там і засоби протиповітряної оборони, і, як очікувалося, новий тип зброї: високоточні бомби малого діаметру (GLSDB), дальністю до 150 кілометрів.
За тиждень роботи туди за соціально-психологічною підтримкою звернулися з пів сотні вимушених переселенців. Подібні заклади вже працюють у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Львові.
Разом зі своєю бойовою бригадою він подолав сотні кілометрів до позицій у найгарячіших точках, допомагаючи пораненим.