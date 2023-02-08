У центрі Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У середу, 8 лютого, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
"У Бердянську 4 потужних вибухи в центрі міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ППО окупантів не спрацювало, а у центрі міста пожежа.
"Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу", - додали у військовій адміністрації.
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