У Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці. Вони можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.

Про це повідомляє командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.

Мобільні групи - це підготовлені екіпажі військових на легкових автомобілях підвищеної прохідності. Вони озброєні великокаліберними кулеметами, оснащені тепловізійними прицілами та іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання.

Вогневі позиції груп визначені таким чином, щоб екіпаж прибув на місце якнайшвидше. Павлюк зазначає, що підготовку самого екіпажу до бою складає не більше хвилини.

"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення", - додав Павлюк.

Такі мобільні групи можуть збивати ворожі дрони "Шахеди", крилаті ракети та інші повітряні цілі.