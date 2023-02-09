У Києві створили мобільні групи ППО: можуть збивати "Шахеди" та ракети (фото) [ Редагувати ]
У Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці. Вони можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.
Про це повідомляє командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Мобільні групи - це підготовлені екіпажі військових на легкових автомобілях підвищеної прохідності. Вони озброєні великокаліберними кулеметами, оснащені тепловізійними прицілами та іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання.
Вогневі позиції груп визначені таким чином, щоб екіпаж прибув на місце якнайшвидше. Павлюк зазначає, що підготовку самого екіпажу до бою складає не більше хвилини.
"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення", - додав Павлюк.
Такі мобільні групи можуть збивати ворожі дрони "Шахеди", крилаті ракети та інші повітряні цілі.
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