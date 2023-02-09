Україна, що здобуває перемогу над росією, стане членом Європейського Союзу. Про це стало відомо під час виступу президента України Володимира Зеленського перед Європейському парламенті.

Він вірить, що ЄС готує позитивну оцінку внутрішнім реформам України, яка захищається у тотальній війні проти рф і одночасно воюючи, модернізує свої інституції.

Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, членом Євросоюзу - Євросоюзу, що перемагає.

Зеленський також зазначив, що для України шлях до Європи - це шлях додому.

Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу і мусимо захиститися...Чи буде це можливим, якщо не здолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов'язкова перемога.

Президент подякував депутатам Європарламенту за те, що вони своїми рішеннями захищають європейський спосіб життя.