Під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Вінниці, а також Львові та області пролунали вибухи. Там працюють сили ППО.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий та мер Вінниці Сергій Моргунов.

Вибухи, що лунали у Вінниці та Львівській області пов'язані з роботою українських сил ППО.

Тим часом повітряна тривогапродовжується, тому усім жителям слід перебувати в укриттях.