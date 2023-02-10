У Львові та Вінниці вибухи, працює ППО [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Вінниці, а також Львові та області пролунали вибухи. Там працюють сили ППО.
Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий та мер Вінниці Сергій Моргунов.
Вибухи, що лунали у Вінниці та Львівській області пов'язані з роботою українських сил ППО.
Тим часом повітряна тривогапродовжується, тому усім жителям слід перебувати в укриттях.
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