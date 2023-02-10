На Львівщині російська ракета впала біля зупинки неподалік села у Золочівському районі. Вибуху не було, постраждалих немає. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.

Очільник Львівщини повідомив, що рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська.

Завдяки роботі сил ППО у Львові прильотів не було, повідомив мер Львова Андрій Садовий. У коментарі РБК-Україна він заявив.