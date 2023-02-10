На Львівщині ворожа ракета впала біля автобусної зупинки - ОВА [ Редагувати ]
На Львівщині російська ракета впала біля зупинки неподалік села у Золочівському районі. Вибуху не було, постраждалих немає. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.
Очільник Львівщини повідомив, що рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська.
Завдяки роботі сил ППО у Львові прильотів не було, повідомив мер Львова Андрій Садовий. У коментарі РБК-Україна він заявив.
Були ракети, які випущені територією Львова та області. Слава богу, на цю хвилину всі ракети знищені системою ППО заздалегідь, але всі чекаємо на офіційну інформацію. Усі зараз у укритті і всі чекають відповідних команд. Світло частково є, частково немає.
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