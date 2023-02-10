Проліт ракет рф над Румунією та Молдовою: реакція США [ Редагувати ]
Заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Патель заявив, що Сполучені Штати Америки поки не фіксують будь-якої загрози для Румунії та Молдови після того, як у їхньому повітряному просторі було виявлено російські ракети. Про це повідомляє Sky News.
Він зазначив, що "немає жодних ознак російської військової загрози" Молдові чи Румунії після того, як з'явилися чутки про можливу реакцію НАТО на проліт ракет у румунському повітряному просторі, пише видання.
Ми підтримуємо тісний контакт та зв'язок з нашими молдавськими партнерами та румунськими союзниками.
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