Під час дії режиму воєнного стану до українського війська насамперед призивають тих, хто вже має досвід участі у бойових діях або проходили військову службу. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Одночасно йде призов громадян, які не проходили військову службу. Ця категорія призовників обов'язково направляється на навчання, мінімальний термін - один місяць. Залежно від складності спеціальності, термін навчання може бути більшим.

В Україні законодавством визначено чотири хвилі мобілізації:

Оперативний резерв, колишні військовослужбовці, які мали бойовий досвід або служили за контрактом. Військовослужбовці, які у період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом. Офіцери запасу - військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вишів. Усі жителі країни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.

Не підлягають примусовій мобілізації такі категорії громадян:

чоловіки віком від 60 років;

визнані непридатними до служби за станом здоров'я;

батьки трьох та більше дітей;

батьки дитини з інвалідністю;

опікуни дітей-сиріт чи недієздатних осіб;

народні депутати, працівники силових відомств, деякі категорії чиновників;

студенти денної форми навчання, наукові та педагогічні працівники;

працівники певних підприємств та установ можуть отримати броню від своїх організацій.

За порушення Правил військового обліку, неприбуття по повістці до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.



Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, викладена згідно із Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачає накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Особи, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військового обліку може застосовуватись відповідальність згідно із законодавством України. До прикладу, якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність.

За статтею ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" карають позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову та уникнув відправки до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 7 лютого Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на 90 днів.