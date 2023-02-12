В Україні видану повістку військовозобов'язаному за двох умов можуть анулювати. Якщо особа має підстави для відстрочки або бронь. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Романа Горбач дав пояснення.

Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде.

Втім, якщо така ситуація все ж трапилася, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб анулювати повістку.

Хто з військовозобов'язаних підлягає бронюванню

Зазначимо, що за українським законодавством бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабміном.