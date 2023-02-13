Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України. Про це він повідомив у Facebook.

Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова "танкової коаліції".

Також союзники обговорять:

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для української армії;

стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, "їхня залученість та підтримка дають оптимізм".