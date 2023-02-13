Президент Молдови Санду заявила про спроби змінити конституційний лад у країні [ Редагувати ]
Президент Молдови Майя Санду повідомила на брифінгу, що у республіці готувалися спроби зміни конституційного ладу. За її словами, молдавські спецслужби підтвердили інформацію президента України Володимира Зеленського щодо загрози дестабілізації у Молдові.
9 лютого Зеленський під час виступу в Єврораді заявив, що українська розвідка перехопила план росії щодо "руйнування демократичного порядку" в Молдові. Він уточнив, що Київ передав отримані відомості Кишиневу. Майя Санду це підтвердила.
У Молдові готувалися спроби зміни конституційного устрою. Документи, отримані від наших українських партнерів, підтверджують заплановану організацію цих диверсій, а також передбачають залучення громадян інших країн для їх реалізації...
Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників.
Президент Молдови звинуватила у спробі скоєння диверсій низку опозиційних сил, зокрема партію "Шор".
Закликаю парламент якнайшвидше ухвалити проекти, які дадуть Службі інформації та безпеки, а також прокуратурі можливість боротися з відповідними ризиками.
Партія "Шор" у 2022 році регулярно проводила антиурядові акції, вони йшли практично щонеділі з середини вересня. Протестувальники вимагали відставки пані Санду та проведення дострокових виборів. Уряд Молдови хотів заборонити партію. 10 лютого прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку разом із урядом.
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