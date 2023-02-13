Окупанти зазнали значних втрат під Білогорівкою і Кремінною - Гайдай [ Редагувати ]
російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"В Білогорівці, і поблизу Кремінної наші військові дали ворогу гідну відсіч - окупанти понесли значні безповоротні втрати", - йдеться у заяві.
За словами Гайдая, кожного дня росіяни збільшують кількість наступів. На Сватівському та на Кремінському напрямках воюють російські десантники.
"За останні два-три тижні на окупованій частині Луганської області сталося багато "бавовни", - розповів глава області.
Також Гайдай повідомив, що із катівень Старобільського району люди виходили з повністю зламаною психікою.
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