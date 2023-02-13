російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"В Білогорівці, і поблизу Кремінної наші військові дали ворогу гідну відсіч - окупанти понесли значні безповоротні втрати", - йдеться у заяві.

За словами Гайдая, кожного дня росіяни збільшують кількість наступів. На Сватівському та на Кремінському напрямках воюють російські десантники.

"За останні два-три тижні на окупованій частині Луганської області сталося багато "бавовни", - розповів глава області.

Також Гайдай повідомив, що із катівень Старобільського району люди виходили з повністю зламаною психікою.