У росії стався вибух на магістральному газопроводі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У понеділок увечері, 13 лютого, у росії стався вибух на магістральному газопроводі, після чого виник спалах. Інцидент стався у Мишкінському районі Ярославської області.
Про це повідомляють "Ярновості".
У російському МНС заявили, що на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве стався витік.
"Під час прибуття перших підрозділів на місці виклику було виявлено розрив газопроводу, горіння немає, діаметр приблизно один метр", - заявили там.
Постраждалих внаслідок вибуху немає.
В екстрених службах також заявили, що пожежа на газопроводі сталася через розрив у сполученні берегової частини та підводної.
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