У понеділок увечері, 13 лютого, у росії стався вибух на магістральному газопроводі, після чого виник спалах. Інцидент стався у Мишкінському районі Ярославської області.

Про це повідомляють "Ярновості".

У російському МНС заявили, що на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве стався витік.

"Під час прибуття перших підрозділів на місці виклику було виявлено розрив газопроводу, горіння немає, діаметр приблизно один метр", - заявили там.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

В екстрених службах також заявили, що пожежа на газопроводі сталася через розрив у сполученні берегової частини та підводної.