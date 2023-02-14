У Білому домі назвали мету візиту Байдена до Польщі [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу, оскільки ця країна відіграє величезну роль у підтримці України та українців.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі,
"Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України і щедро прийняла не лише американські війська, а й мільйони українських біженців", - заявив Кірбі, коментуючи мету майбутнього візиту президента США.
За його словами, Джо Байден дуже чекає на цю поїздку. Він також підкреслив, що Сполучені Штати повною мірою цінують підтримку поляків.
"Президент Байден хоче подякувати президенту Польщі та всьому польському народу особисто", - додав представник адміністрації.
Кірбі також заявив, що президент США під час свого візиту до Європи має намір наголосити на важливості подальшої єдності всередині НАТО для відповіді російській агресії.
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