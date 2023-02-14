На Харківщині перейменували Ватутіне на Залужне [ Редагувати ]
Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне у Нововодолазькій громаді на Залужне.
Відповідне рішення ухвалили на підставі листа від Нововодолазької селищної ради, в якому мотивується це перейменування. Зокрема, згідно з поясненням селищної ради, село перейменовують не на честь головнокомандувача ЗСУ, а на честь географічного поняття "за лугом".
Остаточне рішення щодо перейменування Ватутіного на Залужне має ухвалити Верховна Рада України.
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