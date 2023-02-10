Внаслідок обстрілу Харківщину поранені 8 людей, з них двоє важкі - ОВА [ Редагувати ]
Внаслідок ранкового обстрілу Харківщини 10 лютого поранення дістали 8 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються.
Пізніше очільник Харківщини додав, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
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