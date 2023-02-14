Шмигаль повідомив про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
На кордоні з Молдовою відкрили новий пункт контролю "Березине". Він стане альтернативним шляхом перевезення зерна.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Також продовжуємо розвивати логістику в західному напрямку. Наразі приймаємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою", - зазначив прем‘єр-міністр.
Ідеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух потягів.
"Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема, українського зерна", - уточнив очільник уряду.
Він наголосив, що таким чином Україна створює альтернативні шляхи, щоби компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду.
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