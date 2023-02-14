Не все про можна повідомляти публічно - Зеленський про новий "Рамштайн" [ Редагувати ]
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У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Однак не про всі результати засідання можна говорити публічно.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
За його словами, українські партнери підтримали значну частину домовленостей. Однак їх краще не озвучувати.
"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - сказав президент.
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