У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Однак не про всі результати засідання можна говорити публічно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, українські партнери підтримали значну частину домовленостей. Однак їх краще не озвучувати.

"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - сказав президент.