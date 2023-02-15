російський диктатор володимир путін готується до тривалої війни проти України. Проте частина російської еліти не вірить у перемогу росії. Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначають, що путін розглядає війну "як переломний момент" і можливість "провчити" США, відродити росію після розпаду Радянського Союзу. Проте диктатор помилився, оскільки війна в Україні зробила рф агресором та міжнародно ізольованою.

російське джерело заявило виданню, що надії путіна покращити свою репутацію виявилися марними, а втрати не варті окупованих територій.

Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій.

При цьому багато представників російської еліти поділяють таку точку зору. Водночас, не зважаючи на наслідки війни для росії, у путіна досі немає серйозного суперника за владу. І враховуючи придушення будь-якого суспільного інакомислення, диктатору не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року.

Reuters також зазначає, що у росії побоюються економічних наслідків вторгнення росії в Україну.

Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги росії над усім цивілізованим світом.

Співрозмовник зазначив, що рф перебуває в невигідному становищі як у військових технологіях, так і в мотивації, але він вважає, що війна триватиме "дуже довго".

Плани путіна про тривалу війну не підтримують і серед військових. Зокрема, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відкрито критикує керівництво рф.

У нас абсолютно недієздатне керівництво, сформоване безпосередньо президентом, який є незмінним і якому немає альтернативи. Але зміна президента призведе до швидкої катастрофи.

Через відсутність альтернативи, як зазначає видання, путін був змушений розпочати мобілізацію. Цей процес спонукав сотні тисяч осіб тікати з росії.

Крім того, немає альтернативи і для економіки росії. москва втратила значну частину газового ринку в Європі. Прогнозується, що у березні видобуток газу в рф скоротиться.