У середу, 15 лютого, уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні, що бореться проти російської агресії. Про це повідомляє ANSA.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що Італія схвалила ще один пакет допомоги Україні. Він додав, що, хоча сьомий пакет допомоги поки не планується, але якби він готувався, партія "Вперед, Італіє", координатором якої є Таяні, проголосувала б за нього.