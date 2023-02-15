У Покровську Донецької області з-під завалів багатоповерхівки після ракетного обстрілу міста дістали тіло одного загиблого. Про це повідомляє ДСНС України.

Так, станом на 14:30 рятувальники врятували двох людей, з-під завалів вилучено тіло 1 загиблого чоловіка.

За медичною допомогою звернулися 12 поранених осіб. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

Так, окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок. Ворог запустив ракети по місту. Спочатку повідомлялось про двох поранених.

Потім їх кількість збільшилась до 12 осіб. Одного з постраждалих через важкий стан за допомогою санавіації відправили на лікування в Дніпро. Наразі під завалами можуть перебувати щонайменше двоє осіб. Рятувальна операція продовжується.