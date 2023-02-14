Країни-союзниці поки що не ухвалювали жодних рішень щодо постачання винищувачів чи бомбардувальників Україні. Про це повідомив у Брюсселі за підсумками чергового засідання контактної групи з надання військової допомоги Україні міністр оборони США Ллойд Остін.

Щодо питання про літаки. Сьогодні у мене жодних оголошень щодо літаків немає... Що ж стосується того, чи поставимо ми (США - ред.)] чи ні F-16, то, як я вже сказав, оголошень у мене немає. І мені нема чого додати до сказаного нашим президентом (Джо Байден раніше відкинув можливість передачі цих літаків Києву - ред.).

За словами Остіна, Захід продовжить надавати військову допомогу Україні, щоб допомогти їй у задоволенні "найнагальніших потреб".

Повторю: вони (українці - ред.) розглядають можливість наступу навесні, тобто лише за кілька тижнів. Тому нам потрібно зробити багато.

Глава Пентагону перерахував низку найменувань бронетанкової техніки та артилерії, яку Захід передає Києву.

Звести всі ці системи воєдино, навчити війська застосуванню цих систем, забезпечити їх ремонт та обслуговування, ввести їх у бій - колосальне завдання. Ось насправді, що знаходиться в центрі уваги на наших переговорах сьогодні.

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Питання постачання винищувачів Україні почали обговорювати після того, як через 11 місяців російського вторгнення країни-союзниці домовились про постачання танків західного виробництва.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Німеччина поки що виключає постачання винищувачів, у Франції цього не виключають за дотримання низки умов.

Президент США Джо Байден заявив про відмову постачати Києву винищувачі F-16 30 січня. Тоді він не пояснив своє рішення, однак газета The Washington post повідомила 1 лютого, що деякі посадовці Пентагону зі скептицизмом поставилися до цих слів Байдена.

За свідченням газети, у військовому відомстві "передбачають потенційне схвалення" передачі F-16 або варіант, коли союзники Вашингтона нададуть Києву ці куплені у Сполучених Штатів літаки з дозволу американської сторони.