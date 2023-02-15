Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: що відомо [ Редагувати ]
Сьогодні, 15 лютого, увечері російські окупанти знову намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
"Увага! У Дніпропетровській області повітряна тривога. У напрямку області рухаються "Шахеди", - зазначив Лисак.
Він також закликав мешканців регіону пройти в укриття.
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