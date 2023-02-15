російський президент володимир путін збирається готувати своїх співвітчизників до нової хвилі мобілізації та продовження війни проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За даними розвідки, Кремль збирається підготувати населення рф оголошення нової мобілізації - для цього росіян збираються "обробляти" за допомогою концертів та гучних заяв.

Путін планує 21 лютого виступити зі зверненням до Федеральних зборів рф, а в самій Москві річницю початку т.зв. "СВО" збираються відзначити святковими концертами.

Як зазначив Юсов, перед Кремлем постає завдання переконати росіян йти на загарбницьку війну з Україною.