путін готує "сюрприз" своїм громадянам до роковин початку війни [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський президент володимир путін збирається готувати своїх співвітчизників до нової хвилі мобілізації та продовження війни проти України.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
За даними розвідки, Кремль збирається підготувати населення рф оголошення нової мобілізації - для цього росіян збираються "обробляти" за допомогою концертів та гучних заяв.
Путін планує 21 лютого виступити зі зверненням до Федеральних зборів рф, а в самій Москві річницю початку т.зв. "СВО" збираються відзначити святковими концертами.
Як зазначив Юсов, перед Кремлем постає завдання переконати росіян йти на загарбницьку війну з Україною.
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