Сергій Ліщина розповів про те, як працюють його підприємства [ Редагувати ]
Співвласник концерну Izovat і компанії "Українські лісопильні" Сергій Ліщина розповів агентству "Українські новини" про те, як працюють його підприємства.
"Насамперед успішно працюючий бізнес — це єдиний варіант наповнити бюджет країни податками. Це те, що підприємці можуть і повинні зробити зараз для держави. Тому незважаючи на всі складнощі, наші підприємства продовжують працювати. Звісно, поки триває війна, обсяги продажів теплоізоляції впали. Поки що продукцію Izovat купують ті, у кого будівництва було розпочато ще до війни, або ті, кому потрібно відремонтувати поточні будинки. Нові будівництва не починаються — споживачі не з'являються. Таким чином попит впав удвічі, — розповів Сергій Ліщина. — Державні програми з відновлення житлового фонду також почнуть активно працювати лише після закінчення війни. Проблема полягає ще й у зниженні попиту в країнах Євросоюзу, які також фінансово страждають через ініційовану державою-агресором енергетичну кризу. І хоча європейські споживачі забезпечені газом, енергією і всім необхідним, до покупок вони ставляться вкрай обережно. Обсяги продажів теплоізоляційних матеріалів, пиломатеріалів, меблів у країнах Євросоюзу значно просіли. Серед інших неприємних моментів — те, що в березні наше підприємство потрапило під обстріл".
Водночас Сергій Ліщина зазначив, що технічні можливості для експорту в українських підприємців залишаються.
"Дуже непогано працює залізниця, особливо якщо в Рівненській і Житомирській області вивозити на Польщу. Автомобільний експорт також став проходити набагато швидше", — сказав він.
Підприємець упевнений, що для держави актуальною залишається програма теплоізоляції.
"Скільки років я займаюся теплоізоляцією, вона весь час вкрай актуальна, але ніколи не здійснювалася в належному обсязі. Я думаю, що утеплення потребує половина житлового фонду. І чим швидше, тим краще. Ми не маємо опалювати атмосферу супердорогою енергією", — сказав Сергій Ліщина.
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