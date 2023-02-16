У Києві правоохоронці викрили чотирьох виховательок, які катували дітей у столичному приватному дитсадку. Двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це розповіла прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру чотирьом працівникам приватного корекційного дитячого садочка за фактом катування малолітніх дітей (ч. 2 ст. 127 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, який працював за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу, які мали порушення фізичного розвитку.

Серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших, застосовували больові прийоми.

"Відповідно до висновку спеціаліста державної експертної установи, дії працівників цього закладу не відповідають методології, мають ознаки морального та фізичного насильства щодо дітей і не можуть розглядатися як терапевтичні чи виховні", - повідомила Максимець.

Прессекретарка додала, що суд своїм рішенням підтвердив обґрунтованість підозри і обрав запобіжний захід для двох працівників дитячого садка - безальтернативне тримання під вартою.

"Предметом досудового розслідування є протиправні дії конкретних працівників цього закладу стосовно малолітніх дітей. Досудове розслідування триває, продовжується процес допиту батьків. Також в ході обшуків, що були проведені, була вилучена документація з інформацією про інших вихованців садочку, з метою з’ясування, чи мали місце аналогічні факти", - наголосила Максимець.