Міністерство охорони здоров'я Білорусі виключило зі списку хвороб, які становлять загрозу для населення, коронавірус. Відповідний документ опублікований на Національному правовому інтернет-порталі. Цим же документом з переліку виключили сифіліс та гонорею.

Коронавірус до цього переліку внесли 18 лютого 2020 року. Зараз у списку "небезпечних хвороб" значаться активний туберкульоз органів дихання, чума, холера, сибірка, геморагічні лихоманки Ласса, Марбург, Ебола.

Нагадаємо, ВООЗ згорнула розслідування про походження COVID-19.