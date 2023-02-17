У Білорусі виключили коронавірус, сифіліс та гонорею зі списку небезпечних хвороб [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я Білорусі виключило зі списку хвороб, які становлять загрозу для населення, коронавірус. Відповідний документ опублікований на Національному правовому інтернет-порталі. Цим же документом з переліку виключили сифіліс та гонорею.
Коронавірус до цього переліку внесли 18 лютого 2020 року. Зараз у списку "небезпечних хвороб" значаться активний туберкульоз органів дихання, чума, холера, сибірка, геморагічні лихоманки Ласса, Марбург, Ебола.
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