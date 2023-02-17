Війська рф обстріляли Херсон, загинула одна людина [ Редагувати ]
У п'ятницю ввечері, 17 лютого, окупаційні війська обстріляли Херсонську громаду. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.
Про це повідомляє Херсонська міська рада в Telegram.
"На вечір 17 лютого армія РФ 10 разів обстріляла Херсонську громаду. Під вогнем перебували мкрн Острів, Житлоселище, с.Садове", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів загинув житель Садового.
Також внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю Херсонського факультету Одеського університету МВС, будівлю візового центру, при цьому зруйновано приватні будинки.
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