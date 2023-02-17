"Польща готова приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16" - Дуда [ Редагувати ]
Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише "Укрінформу".
За його словами, потрібно серйозно ставитись до аитання передачі Україні винищувачі F-16. Потрібно пам'ятати, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак, є "довготривалим процесом".
Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів.
При цьому він заявив, що Україні уже можна передати літаки МіГ-29, то пілоти зможуть літати на них відразу.
Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання.
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