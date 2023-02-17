Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише "Укрінформу".

За його словами, потрібно серйозно ставитись до аитання передачі Україні винищувачі F-16. Потрібно пам'ятати, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак, є "довготривалим процесом".

Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів.

При цьому він заявив, що Україні уже можна передати літаки МіГ-29, то пілоти зможуть літати на них відразу.