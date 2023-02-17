Перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччин [ Редагувати ]
У пʼятницю, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових пройшла навчання на базі США в Німеччині. Про це повідомляє CNN.
Згідно із заявою прес-секретаря Пентагону, перша група з 635 українців вже завершила навчання на полігоні Графенвер. Під час навчань США проводять власну загальновійськову підготовку та демонструють маневри. Зокрема, крім іншого, український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.
Нині ж вже друга група з 710 українських військовослужбовців працює на п’ятитижневих курсах, які навчатимуть війська маневрам, медичній та початковій підготовці солдатів. Солдати тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і M109 Paladin, самохідній гаубиці, про відправку до України якої нещодавно оголосили США.
Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть навчання на бойових машинах Stryker.
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