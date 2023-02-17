"Повітряні сили очікують можливих провокацій рф 23-24 лютого" – Ігнат [ Редагувати ]
У повітряних силах Збройних сил вважають, що 23-24 лютого можливі провокації росії та ракетні обстріли, українські захисники готуються "на кожен день". Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо".
Вони постійно спішать щось довести своєму фюреру (путіну - ред.), чи він сам хоче довести щось своєму народу. До певних дат ми вже звикли, що йде це (обстріли - ред.)... Тут вже бачите - терміни починають тиснути.
"Вони хочуть десь до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От, можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні усіма типами озброєння...", - йдеться у повідомлені
Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано, тому що уже все перепробував. У нього лише один аргумент – залякувати Україну і світ якоюсь "зброєю апокаліпсису".
На питання, коли можливі масштабні обстріли рф, Ігнат відповів:
Можна прогнозувати, що 23-24 число, це сакральні дати (для росіян - ред.). Готуємось уже на кожен день.
Речник повітряників додав, що захисникам хотілося б збивати 100% ворожих ракет, але це не вдається зробити, бо в Україні великі території, а засобів ППО мало.
Він додав, що після масованих атак українська техніка одразу знову готується до наступного відбиття.
Ігнат наголосив, що Україна наразі не може збивати ракети Х-22, Онікс та Х-31:
Для цих ракет потрібні ЗРК Patriot, PAC-3, SAMP/T.
За його словами, рф має в запасі ще багато С-300 та Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів" – інформація відсутня.
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