Що робити з росією та путіним? Це головне питання, що звучить у ці дні на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Захід проходить у Баварії, і щоразу він збирає топових лідерів з усього світу.

А от як кардинально змінилися наративи світових лідерів щодо російської агресії в Україні? І яке розв'язання війни вони бачать? Олена Абрамович розкаже.

Мюнхен. Щорічна міжнародна конференція з безпеки вперше за довгий час відбувається в умовах війни на європейському континенті. Торік усього через кілька днів після дискусій лідерів росія атакувала Україну. Володимир Зеленський тоді виступав наживо, тепер же, відкривачи конференцію онлайн, нагадав їм, як його тоді не почули.

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна чітко дала зрозуміти світу - ми будемо боротися, якщо росія вторнеться. Я хотів почути від світу: Україно - ми будемо з тобою, на жаль, я це почув лише після того, як російські ракети вдарили по нашій землі, вже після того, як пішли російські танкові колони.

Володимир Зеленський закликав західних лідерів не зволікати і якомога швидше надати Україні всю необхідну зброю. З таким же закликом до партнерів звернувся і німецький канцлер. Й окреме послання зробив путіну - не варто чекати, поки Європа стомиться. І наративи про ескалацію не допоможуть - Європа допомагатиме Україні до перемоги.

Олаф Шольц, федеральний канцлер Німеччини:

Не наші поставки зброї затягують війну. Все навпаки, і це моя друга теза. Чим швидше президент путін зрозуміє, що він не досягне своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів на швидке припинення війни - відхід російських завойовницьких військ.

Це не що інше - як неоколоніальна імпералістична війна - заявив Еммануель Макрон. Закрити на неї очі - означає легітимізувати. Цивілізований світ не має на це права. В той час як раніше французький президент закликав зберегти путіну обличчя, сьогодні він говорить, що навіть замінити російського президента це мало.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Я не вірю у великі зміни в короткотривалій перспективі і не бачу для цього ознак. Не вірю, що зміна режиму щось дасть. І коли я чую, як багато людей виступають за зміну режиму, я запитую: На що міняти? Хто наступний? Хто ваш лідер? За останні десятиліття ми бачили багато змін режимі у багатьох країнах, і це були провали

Вступні промови західних лідерів, як практично і всі інші дискусійні панелі - присвячені Україні. Як притягти кремлівську верхівку до відповідальності. Як уникнути ядерної загрози - відповіді на ці питання шукають політики, юристи, громадські активісти.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Дискутують політики на Мюнхенській конференції з безпеки не лише на відкритих майданчиках. Так, наш міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба, має з десяток приватних двосторонніх зустрічей. Аби пришвидшитипостачання вже обіцяної Україні зброї. І просунути питання щодо бойових літаків.

Літаки - останній із 7 типів зброї, які Україна просила від іноземних партнерів, щоб мати змогу не лише оборонятися, а й наступати, каже міністр.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ці сім типів зброї - протитанкова зброя, артилерія, західні РСЗВ, танки, далекосяжні ракети, системи ППО. І залишається сім - літаки. Це велика сімка, коли ми отримаємо в принципі все, ми відкриємо всі ключові позиції.

Сумнівів у тому, що літаки ми таки отримаємо, міністр запевнив - немає. А ще сказав, що розмовляв з генсеком НАТО. І країни альянсу удвічі, а то й втричі збільшують виробництво зброї. За його словами, захід узяв курс на перемогу України. І сьогоднішні промови лідерів Франції та Німеччини - ще один цьому доказ.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Я думаю, ви погодитеся, що сьогодні президент Макрон і канцлер Шольц звучали набагато краще ніж вони висловлювалися до цього - і я можу впевнено сказати, що це результат вечері, яку президент Зеленський, Макрон і Шольц мали в Парижі минулого тижня. Це був дуже важливий момент, колись в історії європейської дипломатії європейського та євроатлантичного майбутнього України.

До мирних переговорів Україну більше ніхто не підштовхує - усі бачать, що у цьому не має сенсу, заявив міністр Кулеба. А президент Володимир Зеленський поставив за ціль вибороти перемогу за рік, або швидше. Як досягти цієї мети - власне, і предмет приватних перемовин.