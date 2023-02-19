Китай розглядає можливість передати росії допомогу, пов'язану із летальною зброєю. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, у розмові з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю, членом Політбюро Ван І він "доніс заклопотаність США щодо підтримки росії, що приписується Китаю".

"В останні роки ми спостерігали підтримку на рівні риторики та політики і навіть деяку нелетальну допомогу. Але ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", - заявив держсекретар США.