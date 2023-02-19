Китай може надати росії допомогу з летальними засобами - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Китай розглядає можливість передати росії допомогу, пов'язану із летальною зброєю. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
За словами Блінкена, у розмові з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю, членом Політбюро Ван І він "доніс заклопотаність США щодо підтримки росії, що приписується Китаю".
"В останні роки ми спостерігали підтримку на рівні риторики та політики і навіть деяку нелетальну допомогу. Але ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", - заявив держсекретар США.
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